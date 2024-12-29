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Видео: Новак Джокович посетил смотровую площадку в Брисбене

Видео: Новак Джокович посетил смотровую площадку в Брисбене
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Нынешняя седьмая ракетка мира 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посетил смотровую площадку в Брисбене (Австралия), где с 29 декабря по 5 января сыграет на турнире категории ATP-250. Серб будет первым сеяным соревнований. В матче первого круга он встретится с австралийцем Ринки Хидзиката.

Отметим, что, помимо одиночного разряда, Джокович также сыграет в парном, который пройдёт в Брисбене с 30 декабря по 6 января. Ранее об игре в дуэте он договорился с финалистом Уимблдона-2021 Ником Кирьосом. При этом Ник также сыграет в одиночке впервые за два года. Австралиец попал в основную сетку турнира благодаря защищённому рейтингу

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