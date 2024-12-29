Феликс Оже-Альяссим сравнял счёт в матче Канады с США на United Cup, обыграв Тейлора Фрица
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29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл четвёртую ракетку мира представителя США Тейлора Фрица в матче группового этапа United Cup со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Он сравнял счёт в матче Канады с США, которые встречаются в группе A.
United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Продолжительность игры составила 2 часа и 18 минут. Оже-Альяссим сделал 19 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Фриц 13 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В решающем матче противостояния между США и Канадой на корт вышли дуэты Фриц/Гауфф и Оже-Альяссим/Фернандес.
Комментарии
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