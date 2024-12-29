Соболенко — об активном отдыхе: жизнь заставляет иногда тормознуть

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что предпочитает активный образ жизни во время отпуска.

«У меня, наверное, такое один раз было, когда я не остановилась в нужный момент. Травма меня просто вынудила остановиться, отдохнуть от всего. И я поняла, что мне это надо. Сама я до этого никогда не додумалась бы. Живу в потоке, мне как-то в нём комфортно. То есть не всегда понимаю, что мне, возможно, нужно остановиться.

Команда иногда меня останавливает, тормозит в каких-то мгновениях, но всё равно есть моменты, в которых я не могу остановиться. Поэтому скорее жизнь заставляет иногда тормознуть. Говорит мне немножко отойти назад, отдохнуть, расслабиться, как-то переключиться, перезарядиться и пойти снова дальше», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале BB Tennis.

Белорусская теннисистка несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.