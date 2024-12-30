Сестра Надаля опубликовала фото с поездки, где Рафаэль изображён с мамой, женой и сыном

Марибэль, сестра бывшего теннисиста 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля опубликовала совместное фото теннисиста с поездки со всей семьёй — мамой, женой и сыном.

Фото: Личный архив родственников Надаля

Фото: Личный архив родственников Надаля

Ранее Надаль вернулся в свою резиденцию на Майорке, чтобы провести праздники со своей семьёй. Его родственники опубликовали несколько фотографий, сделанных во время прогулки по их родному городу. Надаль также купался в озере, предположительно в озере Кубер, со своими двоюродными братьями и сёстрами.

На одном из снимков он запечатлён улыбающимся вместе со своей большой семьёй. Также в кадре были его жена Мария, сестра и отец Себастьян. Его мать Ана Мария особенно сильно улыбалась, держа внука на руках.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре.