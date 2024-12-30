Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сестра Надаля опубликовала фото с поездки, где Рафаэль изображён с мамой, женой и сыном

Сестра Надаля опубликовала фото с поездки, где Рафаэль изображён с мамой, женой и сыном
Аудио-версия:
Комментарии

Марибэль, сестра бывшего теннисиста 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля опубликовала совместное фото теннисиста с поездки со всей семьёй — мамой, женой и сыном.

Фото: Личный архив родственников Надаля

Фото: Личный архив родственников Надаля

Ранее Надаль вернулся в свою резиденцию на Майорке, чтобы провести праздники со своей семьёй. Его родственники опубликовали несколько фотографий, сделанных во время прогулки по их родному городу. Надаль также купался в озере, предположительно в озере Кубер, со своими двоюродными братьями и сёстрами.
На одном из снимков он запечатлён улыбающимся вместе со своей большой семьёй. Также в кадре были его жена Мария, сестра и отец Себастьян. Его мать Ана Мария особенно сильно улыбалась, держа внука на руках.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре.

Материалы по теме
Рафаэль Надаль назвал единственный турнир, о котором сожалеет, что не выиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android