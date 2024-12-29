WTA опубликовала новое фото Швёнтек с пляжа, сопроводив его песней Тейлор Свифт

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала новое фото пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек с пляжа, сопроводив её песней известной американской певицы Тейлор Свифт.

Фото: WTA

«Cruel Summer» by Taylor Swift", — подписала публикацию WTA.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.