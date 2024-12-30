Паолини призналась, что выиграла у Коболли тай-брейк. Флавио забавно отреагировал

Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини призналась, что выиграла тай-брейк у своего партнёра на United Cup, соотечественника Флавио Коболли. Это произошло вне официальных матчей, скорее всего, на тренировке. На это теннисист забавно отреагировал. Сначала он начал размахивать руками в знаки протеста, а потом начал уходить в подтрибунное помещение, отмахиваясь от Паолини.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сборная Италии в матче группового этапа командного теннисного турнира United Cup — 2025 разгромила Швейцарию с общим счётом 3:0. В первом матче Паолини уверенно обыграла Белинду Бенчич — 6:1, 6:1, во втором Коболли победил Доминика Штрикера (6:3, 7:6 (7:2).