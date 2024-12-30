Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини призналась, что выиграла у Коболли тай-брейк. Флавио забавно отреагировал

Паолини призналась, что выиграла у Коболли тай-брейк. Флавио забавно отреагировал
Комментарии

Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини призналась, что выиграла тай-брейк у своего партнёра на United Cup, соотечественника Флавио Коболли. Это произошло вне официальных матчей, скорее всего, на тренировке. На это теннисист забавно отреагировал. Сначала он начал размахивать руками в знаки протеста, а потом начал уходить в подтрибунное помещение, отмахиваясь от Паолини.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сборная Италии в матче группового этапа командного теннисного турнира United Cup — 2025 разгромила Швейцарию с общим счётом 3:0. В первом матче Паолини уверенно обыграла Белинду Бенчич — 6:1, 6:1, во втором Коболли победил Доминика Штрикера (6:3, 7:6 (7:2).

Материалы по теме
Сборная Италии без Синнера и Музетти разгромила Швейцарию в матче United Cup — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android