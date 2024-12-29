Анна Калинская показала, в каких условиях живёт в Австралии в преддверии начала сезона

14-я ракетка мира Анна Калинская показала условия, в которых живёт в Австралии в преддверии начала первых турниров сезона-2025. Теннисистка опубликовала фото на своей странице в социальных сетях. Калинская поселилась в комфортном отеле с выходом к бассейну.

Фото: страница калинской в социальных сетях

Напомним, Калинская выступит на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия). После чего российская теннисистка сыграет на первом турнире «Большого шлема» в сезоне-2025 — Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в Мельбурне с 12 по 25 января.

Первой соперницей Калинской на турнире в Брисбене станет 64-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер.