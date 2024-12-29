Арина Соболенко рассказала, как относится к своей внешности

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не придаёт много значения тому, как она выглядит на корте.

«Моя позиция в том, что каждая девушка красива по-своему. У всех свои плюсы, минусы, мы все не идеальны. Если я начну загоняться по своей внешности, наносить макияж на корт, то это уже будет не про теннис, а чтобы облегчить свои комплексы. Я не переживаю. Есть какие-то минимальные вещи, которые можно делать, чтобы выглядеть ухоженно, аккуратно. Мне кажется, этого достаточно на корте, потому что ты там не для того, чтобы красоваться», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале BB Tennis.

Белорусская теннисистка несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который проходит с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.