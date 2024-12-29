Гауфф/Фриц одержали победу над Фернандес/Оже-Альяссимом на United Cup

Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились американские теннисисты Кори Гауфф и Тейлор Фриц и канадские спортсмены Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссимом. В матче группового этапа представители США оказались сильнее со счётом 7:6 (7:2), 7:5.

Продолжительность игры составила 1 час и 42 минут. Фернандес и Оже-Альяссим сделали семь эйсов и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. Гауфф и Фриц девять раз подали навылет и реализовали 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.

В итоге, также благодаря победе Гауфф в одиночном разряде, сборная США обыграла команду из Канады с общим счётом 2:1.