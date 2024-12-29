Сборная США обыграла Канаду на групповом этапе United Cup со счётом 2:1
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Сборная США на групповом этапе United Cup обыграла сборную Канады с общим счетом 2:1.
В первом матче третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно обыграла финалистку US Open Лейлу Фернандес — 6:3, 6:2.
United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|2
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Во второй встрече четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц неожиданно уступил Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 5:7, 3:6.
United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|5
|3
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|7
|6
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Судьба встречи решалась в миксте, где пара Гауфф и Оже-Альяссим оказалась сильнее Фернандес/Оже-Альяссима — 7:6 (7:2), 7:5.
United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Кори Гауфф
Тейлор Фриц
К. Гауфф Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
|
|5
Лейла Фернандес
Феликс Оже-Альяссим
Л. Фернандес Ф. Оже-Альяссим
В следующем матче представители Казахстана встретятся со спортсменами сборной Хорватии. Тейлор Фриц сыграет с Борной Чоричем, а Гауфф — с Донной Векич.
Комментарии
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