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Сборная США обыграла Канаду на групповом этапе United Cup со счётом 2:1

Сборная США обыграла Канаду на групповом этапе United Cup со счётом 2:1
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Сборная США на групповом этапе United Cup обыграла сборную Канады с общим счетом 2:1.

В первом матче третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно обыграла финалистку US Open Лейлу Фернандес — 6:3, 6:2.

United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Во второй встрече четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц неожиданно уступил Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 5:7, 3:6.

United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Судьба встречи решалась в миксте, где пара Гауфф и Оже-Альяссим оказалась сильнее Фернандес/Оже-Альяссима — 7:6 (7:2), 7:5.

United Cup. Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
К. Гауфф Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 2 		5
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Л. Фернандес Ф. Оже-Альяссим

В следующем матче представители Казахстана встретятся со спортсменами сборной Хорватии. Тейлор Фриц сыграет с Борной Чоричем, а Гауфф — с Донной Векич.

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