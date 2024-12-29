Сборная США обыграла Канаду на групповом этапе United Cup со счётом 2:1

Сборная США на групповом этапе United Cup обыграла сборную Канады с общим счетом 2:1.

В первом матче третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно обыграла финалистку US Open Лейлу Фернандес — 6:3, 6:2.

Во второй встрече четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц неожиданно уступил Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 5:7, 3:6.

Судьба встречи решалась в миксте, где пара Гауфф и Оже-Альяссим оказалась сильнее Фернандес/Оже-Альяссима — 7:6 (7:2), 7:5.

В следующем матче представители Казахстана встретятся со спортсменами сборной Хорватии. Тейлор Фриц сыграет с Борной Чоричем, а Гауфф — с Донной Векич.