United Cup: результаты игрового дня 29 декабря
Сегодня, 29 декабря, завершился третий игровой день на командном турнире United Cup, который с 27 декабря по 5 января проходит в Австралии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Теннис. United Cup. Австралия. Результаты 29 декабря:
Чехия 2-1 Норвегия:
- Мухова 6:2 6:2 Хельго;
- Махач 6:7 7:5 4:6 Рууд;
- Мухова/Махач 6:4 6:4 Эйкери/Дурасович.
Италия 3-0 Швейцария:
- Коболли 6:3 7:6 Штрикер;
- Паолини 6:1 6:1 Бенчич;
- Эррани/Вавассори 6:4 6:4 Бенчич/Штрикер.
Германия 3-0 Бразилия:
- Зигемунд 6:3 1:6 6:4 Хаддад Майа;
- Зверев 6:4 6:4 Монтейро;
- Зигемунд/Пюц 7:6 6:4 Алвес/Матос.
США 2-1 Канада:
- Гауфф 6:3 6:2 Фернандес;
- Фриц 6:4 5:7 3:6 Оже-Альяссим;
- Гауфф/Фриц 7:6 7:5 Фернандес/Оже-Альяссим.
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