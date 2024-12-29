United Cup: результаты игрового дня 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, завершился третий игровой день на командном турнире United Cup, который с 27 декабря по 5 января проходит в Австралии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. United Cup. Австралия. Результаты 29 декабря:

Чехия 2-1 Норвегия:

Мухова 6:2 6:2 Хельго;

Махач 6:7 7:5 4:6 Рууд;

Мухова/Махач 6:4 6:4 Эйкери/Дурасович.

Италия 3-0 Швейцария:

Коболли 6:3 7:6 Штрикер;

Паолини 6:1 6:1 Бенчич;

Эррани/Вавассори 6:4 6:4 Бенчич/Штрикер.

Германия 3-0 Бразилия:

Зигемунд 6:3 1:6 6:4 Хаддад Майа;

Зверев 6:4 6:4 Монтейро;

Зигемунд/Пюц 7:6 6:4 Алвес/Матос.

США 2-1 Канада: