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United Cup: результаты игрового дня 29 декабря

United Cup: результаты игрового дня 29 декабря
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Сегодня, 29 декабря, завершился третий игровой день на командном турнире United Cup, который с 27 декабря по 5 января проходит в Австралии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. United Cup. Австралия. Результаты 29 декабря:

Чехия 2-1 Норвегия:

  • Мухова 6:2 6:2 Хельго;
  • Махач 6:7 7:5 4:6 Рууд;
  • Мухова/Махач 6:4 6:4 Эйкери/Дурасович.

Италия 3-0 Швейцария:

  • Коболли 6:3 7:6 Штрикер;
  • Паолини 6:1 6:1 Бенчич;
  • Эррани/Вавассори 6:4 6:4 Бенчич/Штрикер.

Германия 3-0 Бразилия:

  • Зигемунд 6:3 1:6 6:4 Хаддад Майа;
  • Зверев 6:4 6:4 Монтейро;
  • Зигемунд/Пюц 7:6 6:4 Алвес/Матос.

США 2-1 Канада:

  • Гауфф 6:3 6:2 Фернандес;
  • Фриц 6:4 5:7 3:6 Оже-Альяссим;
  • Гауфф/Фриц 7:6 7:5 Фернандес/Оже-Альяссим.
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