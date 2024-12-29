Джуд Беллингем поделился совместным фото с Карлосом Алькарасом

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился совместным фото с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Футболист опубликовал пост на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница беллингема в социальных сетях

Напомним, 27 декабря, Беллингем получил награду от Globe Soccer Awards как лучший хавбек года. Также англичанин был признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам декабря. В нынешнем месяце Беллингем принял участие в пяти матчах испанской Примеры, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными действиями.

В сезоне-2024 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Ранее испанец выразил желание сыграть за мадридский «Реал».