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«Я была молода». Соболенко ответила, что бы изменила, если бы могла повернуть время вспять

«Я была молода». Соболенко ответила, что бы изменила, если бы могла повернуть время вспять
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что чаще прислушивалась бы к отцу, если бы могла вернуться в прошлое.

«Ну, опять-таки, я была молода. Все мы иногда не слушаем своих родителей в какие-то моменты. Наверное, я бы прислушалась в каких-то моментах к своему отцу», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале BB Tennis.

Напомним, в ноябре 2019 года отец Арины Соболенко скоропостижно скончался. Сергей Соболенко до 19 лет профессионально занимался хоккеем, пока не попал в автомобильную аварию.

Белорусская теннисистка несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который проходит с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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