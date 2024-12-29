Арина Соболенко объяснила, почему не верит в дружбу между мужчиной и женщиной

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, верит ли она в дружбу между мужчиной и женщиной.

— А в мужскую, в дружбу между мужчиной и женщиной веришь?

Ну, наверное, нет.

— То есть у тебя друзей-мужчин нет?

Да мы все понимаем, но вряд ли это прям друзья… скорее знакомые. Опять-таки, моя команда… Они мне уже семья. Хотя они все парни. Молодые, немолодые, старые. Они разные, на любой вкус. Для меня это уже семья, и у нас близкие отношения всё равно. Вот в это я верю. Но это уже построено и проверено годами. Поэтому только про этих мужчин могу сказать, что они мне близки, — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале BB Tennis.