«GOAT заговорил». Кирьос — о реакции Джоковича на допинг-дело Синнера

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил Новаку Джоковичу, который ранее высказался об острой реакции австралийца на допинг-дело первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Джокович остался недоволен тем, что к некоторым игрокам относятся не так, как к другим, ссылаясь на отсутствие справедливого наказания для Синнера.

«GOAT заговорил», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в августе стало известно, что в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.