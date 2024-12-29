«Хватит болтовни в СМИ!» Беккер опубликовал пост в честь начала нового теннисного сезона

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер опубликовал пост в честь начала нового теннисного сезона.

«Наконец-то… в Австралии начался новый теннисный сезон! Хватит болтовни в СМИ! Пусть говорят ракетки! Это единственный язык, который все понимают идеально!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Сезон-2025 начался в Австралии. В эти дни проходит турнир категории WTA-500 в Брисбене. Россиянки Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина начнут турнир со второго круга.