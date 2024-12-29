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Арина Соболенко озвучила желание, которое загадает на Новый год

Арина Соболенко озвучила желание, которое загадает на Новый год
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что загадает здоровья и счастья всем близким и друзьям в 2025 году.

«Если честно, до недавнего времени я всегда писала желания. У меня такой там лист был. А сейчас у меня только одно. Я просто желаю счастья всем своим близким и друзьям. Здоровья, счастья… Что бы все были счастливы. Всё. То есть у меня вот одно будет написано, дай бог, чтобы так и было», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Белорусская теннисистка несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который проходит с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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