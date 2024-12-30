Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Буду рада любому титулу». Мирра Андреева назвала цели на сезон-2025

«Буду рада любому титулу». Мирра Андреева назвала цели на сезон-2025
Комментарии

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о целях на сезон-2025. Спортсменка заявила, что будет рада любому титулу.

«Конечно, для меня было бы здорово просто выиграть больше титулов. Неважно, на каких турнирах. Всегда приятно выиграть трофей. У меня уже есть победа на турнире WTA 250, и я была бы очень рада победить на WTA-500. Когда получится, дальше я буду рада выиграть «тысячник». Но если получится выиграть его до «пятисотника», то тоже буду рада. Необязательно идти по категориям. В общем, я буду рада любому титулу.

В этом году постараюсь наслаждаться теннисом, атмосферой, не уверена насчёт погоды… Наслаждаться странами, в которые приезжаю, и игрой в теннис», — сказала Мирра Андреева в интервью пресс-службе WTA.

Материалы по теме
«Вижу Мирру в топ-10 совсем скоро». Российскому теннису предрекают большой успех в 2025-м
«Вижу Мирру в топ-10 совсем скоро». Российскому теннису предрекают большой успех в 2025-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android