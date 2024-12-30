«Буду рада любому титулу». Мирра Андреева назвала цели на сезон-2025

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о целях на сезон-2025. Спортсменка заявила, что будет рада любому титулу.

«Конечно, для меня было бы здорово просто выиграть больше титулов. Неважно, на каких турнирах. Всегда приятно выиграть трофей. У меня уже есть победа на турнире WTA 250, и я была бы очень рада победить на WTA-500. Когда получится, дальше я буду рада выиграть «тысячник». Но если получится выиграть его до «пятисотника», то тоже буду рада. Необязательно идти по категориям. В общем, я буду рада любому титулу.

В этом году постараюсь наслаждаться теннисом, атмосферой, не уверена насчёт погоды… Наслаждаться странами, в которые приезжаю, и игрой в теннис», — сказала Мирра Андреева в интервью пресс-службе WTA.