Шевченко неожиданно победил Циципаса в игре United Cup и вывел Казахстан вперёд в группе С

Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Греции 11-я ракетка мира Стефанос Циципас и казахстанский теннисист Александр Шевченко (78-й в рейтинге ATP). Греческий теннисист проиграл своему сопернику со счётом 4:6, 6:7 (0:7).

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Шевченко в матче сделал две подачи навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Циципаса семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

30 декабря состоится матч Марии Саккари и Стефаноса Циципаса с Еленой Рыбакиной и Александром Шевченко.

Напомним, турнир United Cup — 2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января.