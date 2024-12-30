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Стефанос Циципас — Александр Шевченко, результат матча 30 декабря 2024, счет 0:2, Группа С United Cup

Шевченко неожиданно победил Циципаса в игре United Cup и вывел Казахстан вперёд в группе С
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Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Греции 11-я ракетка мира Стефанос Циципас и казахстанский теннисист Александр Шевченко (78-й в рейтинге ATP). Греческий теннисист проиграл своему сопернику со счётом 4:6, 6:7 (0:7).

United Cup. Группа C
30 декабря 2024, понедельник. 05:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		7 7
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Шевченко в матче сделал две подачи навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Циципаса семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

30 декабря состоится матч Марии Саккари и Стефаноса Циципаса с Еленой Рыбакиной и Александром Шевченко.

Напомним, турнир United Cup — 2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января.

Календарь турнира в Австралии
Турнирная сетка соревнований в Австралии
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