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Вероника Кудерметова уступила Питон Стирнс и покинула турнир в Брисбене

Вероника Кудерметова уступила Питон Стирнс и покинула турнир в Брисбене
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72-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене проводила матч с 47-й ракеткой мира из США Питон Стирнс. Россиянка проиграла в двух партиях со счётом 2:6, 3:6.

Брисбен (ж). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 06:50 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Продолжительность матча составила 1 час и 30 минут. Кудерметова сделала девять эйсов, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

На счету Стирнс две подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Хардовый турнир категории WTA-500 проходит в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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