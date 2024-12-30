Вероника Кудерметова уступила Питон Стирнс и покинула турнир в Брисбене

72-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене проводила матч с 47-й ракеткой мира из США Питон Стирнс. Россиянка проиграла в двух партиях со счётом 2:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 30 минут. Кудерметова сделала девять эйсов, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

На счету Стирнс две подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Хардовый турнир категории WTA-500 проходит в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.