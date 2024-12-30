Андреева и Шнайдер обыграли Киченок и Соррибес-Тормо в парном разряде турнира в Брисбене
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В австралийском Брисбене в рамках первого круга в парном разряде российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер провели матч с украинкой Надеждой Киченок и испанкой Сарой Соррибес-Тормо, одержав победу в трёх сетах: 6:2, 2:6. 1:0 (10:5).
Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 04:05 МСК
Надежда Киченок
Сара Соррибес-Тормо
Н. Киченок С. Соррибес-Тормо
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|0 5
|
|6
|1 10
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут. На счету победительниц одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.
Пара испанки и украинки ни сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.
В следующем круге российская пара сыграет с парой Паулы Бадосы (Испания) и Онс Жабер (Тунис). Матч пройдёт 2 января и начнётся в 4:00 мск.
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