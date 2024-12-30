Андреева и Шнайдер обыграли Киченок и Соррибес-Тормо в парном разряде турнира в Брисбене

В австралийском Брисбене в рамках первого круга в парном разряде российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер провели матч с украинкой Надеждой Киченок и испанкой Сарой Соррибес-Тормо, одержав победу в трёх сетах: 6:2, 2:6. 1:0 (10:5).

Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут. На счету победительниц одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Пара испанки и украинки ни сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.

В следующем круге российская пара сыграет с парой Паулы Бадосы (Испания) и Онс Жабер (Тунис). Матч пройдёт 2 января и начнётся в 4:00 мск.