Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева и Шнайдер обыграли Киченок и Соррибес-Тормо в парном разряде турнира в Брисбене

Андреева и Шнайдер обыграли Киченок и Соррибес-Тормо в парном разряде турнира в Брисбене
Комментарии

В австралийском Брисбене в рамках первого круга в парном разряде российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер провели матч с украинкой Надеждой Киченок и испанкой Сарой Соррибес-Тормо, одержав победу в трёх сетах: 6:2, 2:6. 1:0 (10:5).

Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 04:05 МСК
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
Н. Киченок С. Соррибес-Тормо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 0 5
2 		6 1 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут. На счету победительниц одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Пара испанки и украинки ни сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.

В следующем круге российская пара сыграет с парой Паулы Бадосы (Испания) и Онс Жабер (Тунис). Матч пройдёт 2 января и начнётся в 4:00 мск.

Материалы по теме
«Буду рада любому титулу». Мирра Андреева назвала цели на сезон-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android