Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари в матче группового этапа United Cup
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла греческую теннисистку Марию Саккари в матче группового этапа United Cup со счётом 6:4, 6:3.
United Cup. Группа C
30 декабря 2024, понедельник. 07:25 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
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|3
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Ранее Александр Шевченко из Казахстана обыграл Стефаноса Циципаса из Греции со счётом 6:4: 7:6 (7:0). Далее в парном матче встретятся Мария Саккари/Стефанос Циципас и Елена Рыбакина/Александр Шевченко.
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