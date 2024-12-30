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Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари в матче группового этапа United Cup

Елена Рыбакина обыграла Марию Саккари в матче группового этапа United Cup
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла греческую теннисистку Марию Саккари в матче группового этапа United Cup со счётом 6:4, 6:3.

United Cup. Группа C
30 декабря 2024, понедельник. 07:25 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Ранее Александр Шевченко из Казахстана обыграл Стефаноса Циципаса из Греции со счётом 6:4: 7:6 (7:0). Далее в парном матче встретятся Мария Саккари/Стефанос Циципас и Елена Рыбакина/Александр Шевченко.

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