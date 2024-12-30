Рыбакина — о победе над Саккари: очень позитивный матч для меня

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над гречанкой Марией Саккари в рамках United Cup — 2025.

— Я очень рада и счастлива за команду. Все старались… Саша в одиночном разряде, для меня тоже сегодня был непростой матч. Очень рада выходу в четвертьфинал.

— Вы вели сет и 5:0, затем Мария выиграла три гейма подряд. Что вы говорили себе в этот момент?

— «Просто играй от розыгрыша к розыгрышу». Потому что я знаю, что счёт 5:0 означает, что сопернице нечего терять. Она начала играть более агрессивно и выполнила несколько хороших ударов. Мне немного повезло на матчболе. В целом это был очень позитивный матч для меня, — сказала Рыбакина на корте после матча.