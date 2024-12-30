Елена Рыбакина высказалась о работе с Иванишевичем

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась первыми впечатлениями от работы с новым тренером хорватом Гораном Иванишевичем.

«Мы работаем вместе всего пару недель, это наш первый официальный турнир. Мы всё ещё немного знакомимся друг с другом. Он очень весёлый парень. Конечно, он делится некоторым опытом с тех времён, когда сам играл, а также тренерским опытом. Я очень рада работать с ним. Надеюсь, что вместе мы добьёмся хороших результатов», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

На этой неделе Рыбакина играет на командном турнире United Cup — 2025. Сборная Казахстана уже вышла в четвертьфинал соревнований.