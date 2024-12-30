Полина Кудерметова вышла во второй круг на турнире в Брисбене, обыграв Ван Синьюй

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В первом круге она обыграла китаянку Ван Синьюй (37-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Кудерметова выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Синьюй три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Полина Кудерметова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая посеяна на турнире в Брисбене под 13-м номером.