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Полина Кудерметова вышла во второй круг на турнире в Брисбене, обыграв Ван Синьюй

Полина Кудерметова вышла во второй круг на турнире в Брисбене, обыграв Ван Синьюй
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107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В первом круге она обыграла китаянку Ван Синьюй (37-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Брисбен (ж). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 08:45 МСК
Ван Синьюй
37
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Кудерметова выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Синьюй три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Полина Кудерметова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая посеяна на турнире в Брисбене под 13-м номером.

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