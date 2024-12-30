«Не смогла взяться за работу». Хингис раскрыла, что Андреева просила её стать тренером

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарская теннисистка Мартина Хингис рассказала, что была вынуждена отказать 17-летней россиянке Мирре Андреевой в просьбе о тренерском сотрудничестве.

«В этом году она спрашивала у меня, не хочу ли я её тренировать. Я большая поклонница её стиля игры. К сожалению, я не смогла взяться за эту работу, потому что моя дочь ходит в детский сад и я не могу так много путешествовать. Но Кончита Мартинес отлично справляется с тем, чтобы помочь ей на пути определения стиля игры в стремлении стать лучшим игроком. Посмотрим, как далеко она зайдёт», — приводит слова Хингис сайт Australian Open.