Мартина Хингис дала Мирре Андреевой совет, который поможет ей войти в топ-10 рейтинга

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарская теннисистка Мартина Хингис назвала качество, которое 17-летней россиянке Мирре Андреевой стоит подтянуть для того, чтобы войти в топ-10 рейтинга WTA.

«Мне нравится её стиль, отношение к делу. Дело в том, что даже сама Мирра говори, что она играет не так уж агрессивно, и я бы хотела, чтобы она делала это чаще, подходила к мячу раньше и делала шаг вперёд. Думаю, что, если она сможет сделать этот дополнительный шаг, это решение определённо поможет ей войти в топ-10 мирового рейтинга», — приводит слова Хингис сайт Australian Open.