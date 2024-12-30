Ольховский ответил, что пожелает российскому теннису в наступающем году

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказал пожелание российскому теннису в наступающем 2025 году.

«Нужно пожелать всем парням и девчонкам, чтобы год проходил без травм. Если игра будет, результаты придут. Также желаю российскому теннису высоких результатов и развития. На мой взгляд, теннис развивается. Самое главное, чтобы дети были заинтересованы и им было на кого равняться», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, прорывом 2024 года в теннисе по версии «Чемпионата» стала 13-я ракетка мира Диана Шнайдер.