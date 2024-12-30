«Войдёт в мой послужной список». Шевченко — о победе над Циципасом на United Cup

Казахстанский теннисист Александр Шевченко высказался о победе над греком Стефаносом Циципасом на United Cup.

«Он просто потрясающий игрок. Не думаю, что сегодня он был на высоте. Тем не менее я играл очень хорошо и нашёл способ победить. Это войдёт в мой послужной список как одна из лучших побед. Мечтал сыграть эти матчи. Помню, как пару лет назад приехал на ATP Cup и болел за Медведева и Сафиуллина. Сейчас для меня это невероятные моменты — играть на этом корте перед вами, ребята», — сказал Шевченко в интервью на корте.

Александр Шевченко обыграл Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:0). Напомним, турнир United Cup — 2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января.