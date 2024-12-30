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«Войдёт в мой послужной список». Шевченко — о победе над Циципасом на United Cup

«Войдёт в мой послужной список». Шевченко — о победе над Циципасом на United Cup
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Казахстанский теннисист Александр Шевченко высказался о победе над греком Стефаносом Циципасом на United Cup.

«Он просто потрясающий игрок. Не думаю, что сегодня он был на высоте. Тем не менее я играл очень хорошо и нашёл способ победить. Это войдёт в мой послужной список как одна из лучших побед. Мечтал сыграть эти матчи. Помню, как пару лет назад приехал на ATP Cup и болел за Медведева и Сафиуллина. Сейчас для меня это невероятные моменты — играть на этом корте перед вами, ребята», — сказал Шевченко в интервью на корте.

United Cup. Группа C
30 декабря 2024, понедельник. 05:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		7 7
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Александр Шевченко обыграл Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:0). Напомним, турнир United Cup — 2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января.

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