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Григор Димитров вышел во второй круг турнира в Брисбене, обыграв Янника Ханфмана

Григор Димитров вышел во второй круг турнира в Брисбене, обыграв Янника Ханфмана
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Брисбене. В первом круге он обыграл 96-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Брисбен (м). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 09:15 МСК
Янник Ханфман
96
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Димитров девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ханфмана четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Далее Димитров встретится с 68-й ракеткой мира австралийцем Александаром Вукичем. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Григор Димитров.

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