Григор Димитров вышел во второй круг турнира в Брисбене, обыграв Янника Ханфмана
Поделиться
10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Брисбене. В первом круге он обыграл 96-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Брисбен (м). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 09:15 МСК
96
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
10
Григор Димитров
Г. Димитров
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Димитров девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ханфмана четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Далее Димитров встретится с 68-й ракеткой мира австралийцем Александаром Вукичем. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Григор Димитров.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 декабря 2024
-
11:20
-
11:07
-
10:57
-
10:10
-
10:01
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
08:48
-
08:34
-
07:14
-
00:58
-
00:41
-
00:23
- 29 декабря 2024
-
23:53
-
23:31
-
22:53
-
22:45
-
21:35
-
20:54
-
20:42
-
20:30
-
20:07
-
19:58
-
19:52
-
19:43
-
18:58
-
18:27
-
18:26
-
17:31
-
17:14
-
17:09