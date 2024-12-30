Григор Димитров вышел во второй круг турнира в Брисбене, обыграв Янника Ханфмана

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Брисбене. В первом круге он обыграл 96-ю ракетку мира из Германии Янника Ханфмана со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Димитров девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ханфмана четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Далее Димитров встретится с 68-й ракеткой мира австралийцем Александаром Вукичем. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Григор Димитров.