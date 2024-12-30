Роман Сафиуллин уступил Фабиану Марожану на старте турнира ATP-250 в Гонконге
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60-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин уступил 58-й ракетке мира из Венгрии Фабиану Марожану в первом круге турнира категории ATP-250 в Гонконге со счётом 1:6, 6:7 (9:11).
Гонконг. 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 10:10 МСК
60
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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|6 9
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|7 11
58
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Сафиуллин четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Марожана шесть эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.
Далее Марожан встретится с россиянином Андреем Рублёвым. Турнир в Гонконге проходит с 30 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Андрей Рублёв.
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