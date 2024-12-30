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Ига Швёнтек одержала первую победу в сезоне, проиграв лишь один гейм норвежке Хельгё

Ига Швёнтек одержала первую победу в сезоне, проиграв лишь один гейм норвежке Хельгё
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Она разгромила норвежку Малене Хельгё (404-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:0.

United Cup. Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 10:15 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Малене Хельгё
Норвегия
Малене Хельгё
М. Хельгё

Матч продолжался 1 час 3 минуты. В рамках встречи Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Хельгё три эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В мужском одиночном разряде в противостоянии Польша — Норвегия в группе В сыграют 16-я ракетка мира Хуберт Хуркач и шестой номер рейтинга ATP Каспер Рууд.

Календарь United Cup - 2025
Турнирная таблица United Cup - 2025
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