Ига Швёнтек одержала первую победу в сезоне, проиграв лишь один гейм норвежке Хельгё

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Она разгромила норвежку Малене Хельгё (404-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:0.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. В рамках встречи Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Хельгё три эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В мужском одиночном разряде в противостоянии Польша — Норвегия в группе В сыграют 16-я ракетка мира Хуберт Хуркач и шестой номер рейтинга ATP Каспер Рууд.