Хольгер Руне уступил Иржи Легечке в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене уступил 28-й ракетке мира из Чехии Иржи Легечке со счётом 5:7, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Руне один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Легечки пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Легечка встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Григор Димитров, который в прошлогоднем финале обыграл Хольгера Руне.