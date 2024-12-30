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Хольгер Руне уступил Иржи Легечке в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене

Хольгер Руне уступил Иржи Легечке в первом круге турнира ATP-250 в Брисбене
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене уступил 28-й ракетке мира из Чехии Иржи Легечке со счётом 5:7, 3:6.

Брисбен (м). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 10:10 МСК
Иржи Легечка
28
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Руне один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Легечки пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Легечка встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Григор Димитров, который в прошлогоднем финале обыграл Хольгера Руне.

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