Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, завершился второй игровой день на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Брисбен (Австралия). Результаты 30 декабря:

Алекс Михельсен (США) — Кристофер О'Коннел (Австралия) — 6:4, 4:6, 7:6 (12:10);

Алехандро Табило (Чили) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 4:6;

Артур Риндеркнеш (Франция) — Йосихито Нисиока (Япония) — 3:6, 4:6;

Джордан Томпсон (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 6:3, 6:4;

Мариано Навоне (Аргентина) — Николас Харри (Чили) — 5:7, 6:7 (7:9);

Янник Ханфман (Германия) — Григор Димитров (Болгария) — 6:7 (5:7), 6:3;

Иржи Легечка (Чехия) — Хольгер Руне (Дания) — 7:5, 6:3.