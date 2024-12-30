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Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 30 декабря

Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 30 декабря
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Сегодня, 30 декабря, завершился второй игровой день на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Брисбен (Австралия). Результаты 30 декабря:

  • Алекс Михельсен (США) — Кристофер О'Коннел (Австралия) — 6:4, 4:6, 7:6 (12:10);
  • Алехандро Табило (Чили) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 4:6;
  • Артур Риндеркнеш (Франция) — Йосихито Нисиока (Япония) — 3:6, 4:6;
  • Джордан Томпсон (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 6:3, 6:4;
  • Мариано Навоне (Аргентина) — Николас Харри (Чили) — 5:7, 6:7 (7:9);
  • Янник Ханфман (Германия) — Григор Димитров (Болгария) — 6:7 (5:7), 6:3;
  • Иржи Легечка (Чехия) — Хольгер Руне (Дания) — 7:5, 6:3.
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