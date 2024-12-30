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Янник Синнер проводит 30-ю неделю в ранге первой ракетки мира

Янник Синнер проводит 30-ю неделю в ранге первой ракетки мира
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер проводит юбилейную, 30-ю неделю на вершине мирового рейтинга ATP. 23-летний спортсмен возглавил рейтинг 10 июня 2024 года.

В сезоне-2024 Янник Синнер завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024.

Отметим, что преимущество Синнера над ныне занимающим второе место в рейтинге немцем Александром Зверевым составляет практически 4000 очков.

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