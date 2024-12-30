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Ига Швёнтек: рада, что в целом могу играть в теннис

Ига Швёнтек: рада, что в целом могу играть в теннис
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о старте нового сезона после успешного старта на United Cup — 2025.

— Хотел спросить, над чем ты работала в межсезонье. У нас были свои теории, но мы хотим услышать это от тебя.
— Вы можете строить свои теории… Это секрет.

— Новый тренер, почти новый год… новая ты?
— Нет, нет, да ладно вам. Та же Ига, всегда та же самая. Я чувствую себя хорошо, я счастлива. Рада, что в целом могу играть в теннис. Я просто двигаюсь шаг за шагом. Сейчас сосредоточусь на отрезке турниров в Австралии, а что будет дальше, посмотрим, — сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.

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