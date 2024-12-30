Польское антидопинговое агентство отказалось подавать апелляцию по делу Швёнтек

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Польское антидопинговое агентство (ПОЛАДА) сообщило, что приняло решение не подавать апелляцию на решение по делу теннисистки Иги Швёнтек.

«Польское антидопинговое агентство хотело бы сообщить, что после всестороннего изучения и проверки полного юридического досье спортсменки Иги Швёнтек приняло решение не обжаловать решение, вынесенное Независимым агентством по честности тенниса (ITIA) в отношении теннисистки. Проведение экспертами ПОЛАДА глубокого и тщательного анализа позволило принять объективное решение, которое соответствует антидопинговым правилам.

Хотим сообщить, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по-прежнему имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Крайний срок подачи жалобы ВАДА — 21 января 2025 года», — сообщается в пресс-релизе организации.