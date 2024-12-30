Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Польское антидопинговое агентство отказалось подавать апелляцию по делу Швёнтек

Польское антидопинговое агентство отказалось подавать апелляцию по делу Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Польское антидопинговое агентство (ПОЛАДА) сообщило, что приняло решение не подавать апелляцию на решение по делу теннисистки Иги Швёнтек.

«Польское антидопинговое агентство хотело бы сообщить, что после всестороннего изучения и проверки полного юридического досье спортсменки Иги Швёнтек приняло решение не обжаловать решение, вынесенное Независимым агентством по честности тенниса (ITIA) в отношении теннисистки. Проведение экспертами ПОЛАДА глубокого и тщательного анализа позволило принять объективное решение, которое соответствует антидопинговым правилам.

Хотим сообщить, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по-прежнему имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Крайний срок подачи жалобы ВАДА — 21 января 2025 года», — сообщается в пресс-релизе организации.

Материалы по теме
«Я фактически оплатила весь процесс». Откровения Швёнтек после громкого допинг-скандала
«Я фактически оплатила весь процесс». Откровения Швёнтек после громкого допинг-скандала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android