Наоми Осака заявила, что не будет задерживаться в теннисе в случае неудачных результатов

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака заявила, что не планирует задерживаться в теннисе в случае неудовлетворительных результатов. 2024 год спортсменка завершила на 58-м месте в рейтинге WTA.

«Не думаю, что я тот игрок, который будет задерживаться в теннисе. Я очень уважаю всех игроков в туре, но сейчас, если я не поднимусь выше в рейтинге, то не вижу себя в спорте на протяжении долгого времени. Я бы предпочла проводить время со своей дочерью, если не буду на тех позициях, на которых, по своим ощущениям, я могу находиться.

2024 год спустил меня с небес на землю, но я также считаю, что сильно выросла. Я работала гораздо усерднее, чем раньше. Так что было очень больно не получить желаемых результатов, но я с нетерпением жду 2025 год», — приводит слова Осаки AP News.