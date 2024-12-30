Рууд обыграл Хуркача и сравнял счёт в противостоянии Норвегии и Польши на United Cup
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл 16-ю ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши в рамках группового этапа United Cup со счётом 7:5, 6:3.
United Cup. Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 11:45 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
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|3
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|6
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хуркача восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
Ранее Ига Швёнтек разгромила норвежку Малене Хельгё со счётом 6:1, 6:0. Далее в парном матче встретятся Ига Швёнтек/Хуберт Хуркач и Улрикке Эйкери/Каспер Рууд. Действующими чемпионами турнира являются теннисисты из Германии.
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