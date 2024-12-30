Рууд обыграл Хуркача и сравнял счёт в противостоянии Норвегии и Польши на United Cup

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл 16-ю ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши в рамках группового этапа United Cup со счётом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хуркача восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Ранее Ига Швёнтек разгромила норвежку Малене Хельгё со счётом 6:1, 6:0. Далее в парном матче встретятся Ига Швёнтек/Хуберт Хуркач и Улрикке Эйкери/Каспер Рууд. Действующими чемпионами турнира являются теннисисты из Германии.