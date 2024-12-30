Рыбакина: я пока не в лучшей форме. Надеюсь, буду ближе к Australian Open

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об успешном старте нового сезона на United Cup — 2025.

— Елена, хочу вернуться к прошлому году, тогда вы очень хорошо начали сезон. Как вы себя чувствуете после двух матчей сейчас? Чувствуете, что снова близки к этому уровню?

— Я всегда начинаю сезон хорошо после предсезонки, поэтому рада двум победам здесь. Конечно, я пока не в лучшей форме, и я рада, что будет ещё лучше. Надеюсь, ближе к Australian Open. Но в целом я очень довольна тем, как играла.

— Как думаете, почему так хорошо начинаете сезон?

— Ну, мы всегда хорошо готовимся. В первые турниры года ты более свеж, ещё есть энергия, хочешь продолжать побеждать и побеждать. Думаю, это самое главное, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.