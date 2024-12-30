«Понятия не имела, какой счёт». Наоми Осака — о первой победе в сезоне-2025

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака высказалась о первой победе в сезоне-2025.

«Очень рада вернуться. Определённо считаю её потрясающей соперницей. Я никогда не играла с ней раньше. Было здорово, что мне пришлось побороться в первом круге. Понятия не имела, какой счёт, большую часть времени», — сказала Осака в интервью на корте.

Напомним, Наоми Осака в первом круге турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграла Лину Глушко из Израиля со счётом 6:4, 6:4. Далее Осака сыграет с Юлией Грабер из Австрии.

Турнир в Окленде проходит с 30 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.