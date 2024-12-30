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«Понятия не имела, какой счёт». Наоми Осака — о первой победе в сезоне-2025

«Понятия не имела, какой счёт». Наоми Осака — о первой победе в сезоне-2025
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака высказалась о первой победе в сезоне-2025.

«Очень рада вернуться. Определённо считаю её потрясающей соперницей. Я никогда не играла с ней раньше. Было здорово, что мне пришлось побороться в первом круге. Понятия не имела, какой счёт, большую часть времени», — сказала Осака в интервью на корте.

Окленд (ж). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 06:45 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Лина Глушко
Израиль
Лина Глушко
Л. Глушко

Напомним, Наоми Осака в первом круге турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграла Лину Глушко из Израиля со счётом 6:4, 6:4. Далее Осака сыграет с Юлией Грабер из Австрии.

Турнир в Окленде проходит с 30 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

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