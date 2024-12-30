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Новак Джокович и Ник Кирьос вышли во второй круг парного турнира в Брисбене

Новак Джокович и Ник Кирьос вышли во второй круг парного турнира в Брисбене
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Пара сербского теннисиста Новака Джоковича и австралийца Ника Кирьоса вышла во второй круг в парном турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Они обыграли дуэт австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8).

Брисбен — парный разряд (м). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 11:40 МСК
Александер Эрлер
Австрия
Александер Эрлер
Андреас Мис
Германия
Андреас Мис
А. Эрлер А. Мис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 0 8
6 		6 4 1 10
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Джокович Н. Кирьос

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках пара Джокович/Кирьос шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету дуэта Эрлер/Мис четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Джокович и Кирьос сыграют с хорватом Николой Мектичем и Майклом Винусом из Новой Зеландии.

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