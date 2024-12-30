«Рад разделить с ним корт в его возвращение». Джокович — о матче с Кирьосом в Брисбене

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в первом круге на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия) в паре с австралийцем Ником Кирьосом.

«Хочу поблагодарить Ника за игру. На днях он сказал, что играть с ним — одно удовольствие. И это так. Очень приятно. Рад разделить с ним корт в его возвращение. За последние пять лет я сыграл не так много парных матчей. Что бы Ник ни говорил, я на самом деле следил за ним», — сказал Джокович в интервью на корте.

В первом круге Джокович и Кирьос обыграли дуэт австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8).