«Рад разделить с ним корт в его возвращение». Джокович — о матче с Кирьосом в Брисбене
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в первом круге на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия) в паре с австралийцем Ником Кирьосом.
«Хочу поблагодарить Ника за игру. На днях он сказал, что играть с ним — одно удовольствие. И это так. Очень приятно. Рад разделить с ним корт в его возвращение. За последние пять лет я сыграл не так много парных матчей. Что бы Ник ни говорил, я на самом деле следил за ним», — сказал Джокович в интервью на корте.
Брисбен — парный разряд (м). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 11:40 МСК
Александер Эрлер
Андреас Мис
А. Эрлер А. Мис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|0 8
|
|6 4
|1 10
Новак Джокович
Ник Кирьос
Н. Джокович Н. Кирьос
В первом круге Джокович и Кирьос обыграли дуэт австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8).
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