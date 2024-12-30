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«Рад, что мы ещё живы». Кирьос — о победе в паре с Джоковичем в первом круге в Брисбене

«Рад, что мы ещё живы». Кирьос — о победе в паре с Джоковичем в первом круге в Брисбене
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе в первом круге парного турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), где он с сербом Новаком Джоковичем обыграл австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8).

— Вы были капитаном?
— Вовсе нет. Я был удивлён, что он сомневался в себе в некоторых моментах. Сказал: «Ты величайший из всех. Действуй. Делай то, что хочешь». Смотрел на всех болельщиков… Эта травма была для меня жестокой, так что не принимал всё это как должное. Не знаю, сколько австралийских летних каникул мне осталось. Мы обещали, что сделаем это один раз, прежде чем он уйдёт или я уйду. Так что рад, что мы ещё живы, — сказал Кирьос в интервью на корте.

Брисбен — парный разряд (м). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 11:40 МСК
Александер Эрлер
Австрия
Александер Эрлер
Андреас Мис
Германия
Андреас Мис
А. Эрлер А. Мис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 0 8
6 		6 4 1 10
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Джокович Н. Кирьос

Далее Джокович и Кирьос сыграют с хорватом Николой Мектичем и Майклом Винусом из Новой Зеландии.

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