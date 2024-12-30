Александр Зверев в трёх сетах обыграл Чжан Чжичжэня на United Cup
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в рамках группового этапа на United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Он обыграл китайца Чжан Чжичжэня (45-й номер рейтинга ATP) в трёх сетах со счётом 2:6, 6:0, 6:2.
United Cup. Группа E
30 декабря 2024, понедельник. 12:10 МСК
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 2
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|6
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Зверев выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Чжичжэня три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В матче женского одиночного разряда в противостоянии Китая и Германии в группе Е сразятся Лаура Зигемунд и Синьюй Гао.
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