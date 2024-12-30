Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев в трёх сетах обыграл Чжан Чжичжэня на United Cup

Александр Зверев в трёх сетах обыграл Чжан Чжичжэня на United Cup
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в рамках группового этапа на United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Он обыграл китайца Чжан Чжичжэня (45-й номер рейтинга ATP) в трёх сетах со счётом 2:6, 6:0, 6:2.

United Cup. Группа E
30 декабря 2024, понедельник. 12:10 МСК
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 2
2 		6 6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Зверев выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Чжичжэня три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче женского одиночного разряда в противостоянии Китая и Германии в группе Е сразятся Лаура Зигемунд и Синьюй Гао.

Календарь United Cup - 2025
Турнирная таблица United Cup - 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android