Александр Зверев в трёх сетах обыграл Чжан Чжичжэня на United Cup

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в рамках группового этапа на United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Он обыграл китайца Чжан Чжичжэня (45-й номер рейтинга ATP) в трёх сетах со счётом 2:6, 6:0, 6:2.

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Зверев выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Чжичжэня три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче женского одиночного разряда в противостоянии Китая и Германии в группе Е сразятся Лаура Зигемунд и Синьюй Гао.