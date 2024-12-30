Анастасия Потапова на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Брисбене
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Она прошла первый круг на отказе соперницы по ходу третьего сета. Ана Богдан снялась при счёте 2:6, 6:4, 2:0 в пользу россиянки.
Брисбен (ж). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 11:50 МСК
35
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
Rt
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|2
|3
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|6
|2
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|4
|0
114
Ана Богдан
А. Богдан
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Богдан один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Во втором круге турнира в Брисбене Анастасия Потапова сыграет с украинкой Даяной Ястремской, посеянной под 16-м номером.
Комментарии
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