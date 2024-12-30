Анастасия Потапова на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Брисбене

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Она прошла первый круг на отказе соперницы по ходу третьего сета. Ана Богдан снялась при счёте 2:6, 6:4, 2:0 в пользу россиянки.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Богдан один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге турнира в Брисбене Анастасия Потапова сыграет с украинкой Даяной Ястремской, посеянной под 16-м номером.