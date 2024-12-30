Эрика Андреева завершила выступление на турнире в Окленде, проиграв в первом круге

83-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева проиграла в первом круге на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). На старте соревнований она уступила Кэти Волынец в непростом матче со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.

Матч продолжался 3 часа 7 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти. На счету Волынец один эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге турнира в Окленде Кэти Волынец сыграет с американкой Энн Ли, которая на старте соревнований обыграла Слоан Стивенс.