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Эрика Андреева завершила выступление на турнире в Окленде, проиграв в первом круге

Эрика Андреева завершила выступление на турнире в Окленде, проиграв в первом круге
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83-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева проиграла в первом круге на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). На старте соревнований она уступила Кэти Волынец в непростом матче со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.

Окленд (ж). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 11:20 МСК
Кэти Волынец
58
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
4 		7 8 2
         
Эрика Андреева
83
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Матч продолжался 3 часа 7 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти. На счету Волынец один эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге турнира в Окленде Кэти Волынец сыграет с американкой Энн Ли, которая на старте соревнований обыграла Слоан Стивенс.

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