«Самый яркий момент этого интервью». Джокович — о словах Кирьоса после матча в Брисбене
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова австралийца Ника Кирьоса после победы в первом круге парного турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия).
Кирьос. Все здесь хотят, чтобы я ударил снизу. Стараюсь быть профессионалом.
Джокович. Самый яркий момент этого интервью… его фраза «Я стараюсь быть профессионалом». Мне это нравится. Мне нравится, — сказали теннисисты в интервью на корте.
Брисбен — парный разряд (м). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 11:40 МСК
Александер Эрлер
Андреас Мис
А. Эрлер А. Мис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|0 8
|
|6 4
|1 10
Новак Джокович
Ник Кирьос
Н. Джокович Н. Кирьос
В первом круге Джокович и Кирьос обыграли австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8). Далее они встретятся с хорватом Николой Мектичем и Майклом Винусом из Новой Зеландии.
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