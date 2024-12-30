«Самый яркий момент этого интервью». Джокович — о словах Кирьоса после матча в Брисбене

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова австралийца Ника Кирьоса после победы в первом круге парного турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Кирьос. Все здесь хотят, чтобы я ударил снизу. Стараюсь быть профессионалом.

Джокович. Самый яркий момент этого интервью… его фраза «Я стараюсь быть профессионалом». Мне это нравится. Мне нравится, — сказали теннисисты в интервью на корте.

В первом круге Джокович и Кирьос обыграли австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8). Далее они встретятся с хорватом Николой Мектичем и Майклом Винусом из Новой Зеландии.