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«С первого дня у меня был этот роман». Димитров — о любви к турниру в Брисбене

«С первого дня у меня был этот роман». Димитров — о любви к турниру в Брисбене
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о победе в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

— Любовь к Брисбену продолжается… Это ваша 24-я победа в Брисбене. Ни у кого нет больше… Почему? Вы едите стейк и пьёте пиво перед игрой?
— Не знаю. Наверное, это происходит от скромного начала. Я приехал сюда 15 лет назад. С первого дня у меня был этот роман. Хочу продолжать развиваться, строить, испытывать себя… продолжать выступать перед вами, ребята, как можно дольше. Просто хочу получать удовольствие, когда выхожу на корт. Похоже, мне это удаётся. Хочу продолжать и надеюсь, что смогу снова победить, — сказал Димитров в интервью на корте.

Брисбен (м). 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 09:15 МСК
Янник Ханфман
96
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Григор Димитров является действующим чемпионом турнира в Брисбене. Во втором круге он встретится с 68-й ракеткой мира австралийцем Александаром Вукичем.

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