36-летний Нисикори: у меня всё та же страсть к игре, что и 10 лет назад

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори заявил, что до сих пор чувствует страсть к игре. 29 декабря японцу исполнилось 36 лет.

«У меня всё та же страсть [к игре], что и 10 лет назад. Я всё ещё люблю теннис, мне до сих пор нравится соревноваться, играть матчи с ребятами, особенно с кем-то новым.

Есть такие игроки, как (Янник) Синнер, (Карлос) Алькарас, молодые ребята, с которыми я ни разу не проводил матчи. Это то, что я хотел бы сделать в новом сезоне, если смогу поднять свой уровень и рейтинг. Это действительно хорошая мотивация для меня — играть с молодыми талантливыми игроками», — приводит слова Нисикори сайт ATP.